Czy w Asyżu doszło do relatywizowania naszej wiary?

O świętym Janie Pawle, specjalnie dla portalu Fronda.pl mówi s. Michaela Pawlik OP, znawczyni hinduizmu, autorka książek nt. zagrożeń dla duchowości chrześcijańskiej.

W obliczu kanonizacji Jana Pawła II znów podniosły się głosy krytyki postawy otwartości papieża Polaka wobec wyznawców innych religii. Jak, po niemal 30 latach ocenia Siostra owoce pierwszego i wzbudzającego najwięcej kontrowersji spotkania międzyreligijnego w Asyżu w 1986 r.?

To pierwsze spotkanie w Asyżu miało na celu przede wszystkim zapobieżenie wojnie, która toczyła się pomiędzy Tybetem i Chinami. Podobnie zaostrzał się konflikt pomiędzy Czeczenią i Związkiem Radzieckim. W tej sytuacji zupełnie rozumiałam lęk Papieża, by wojna nie rozprzestrzeniła się na cały świat, gdyż całkiem realne było niebezpieczeństwo, że na „pomoc narodom słabszym” mogą przyjść kraje zachodnie ze swym zapasem broni. A przecież papież nie miał możliwości, by wpłynąć bezpośrednio na niechrześcijańskie zwaśnione narody z orędziem pokoju, bo jego upomnienia by zlekceważono. Z punktu widzenia psychologicznego, papież mógł się spodziewać, że jedyną szansę na pogodzenie zwaśnionych narodów mogą mieć ich religijni przywódcy. Więc zaprosił ich do Asyżu, by ich uwrażliwić na konieczność podjęcia starań o wprowadzenie pokoju, by później oni wpłynęli na polityków swych narodów i podjęli starania o zaprzestanie wojny. I faktycznie, w czasie trwania konferencji w Asyżu doszło w niektórych miejscach do zawieszenia broni. Myślę, że to spotkanie rzeczywiście wpłynęło na wyhamowanie zaciekłości walczących stron i przyczyniło się do powolnego wprowadzenia pokoju. Niestety, środki masowego przekazu doprowadziły do wielu nieporozumień co do jego sensu.

Papież był krytykowany, jakoby chciał zrelatywizować religię...

Sądzę, że gdyby środki masowego przekazu nie przekręciły intencji papieża i nie ukazywały tej konferencji w fałszywym świetle, jakoby to było „spotkanie ekumeniczne”, to ta otwartość na przedstawicieli różnych wyznań nie wprowadziłaby zamieszania. Błędnej interpretacji spotkania w Asyżu ulegają zwykle ignoranci, którzy nie widzą różnicy pomiędzy działalnością ekumeniczną, a ewangelizacyjną. Każdy świadomy swej wiary katolik wie, że ekumeniczne spotkania mogą być tylko pomiędzy chrześcijanami, którzy przez tysiąc lat byli jednością, więc jest szansa na usunięcie przyczyn podziałów, by znów wrócić do pierwotnej jedności. Natomiast spotkanie międzywyznaniowe może mieć wymiar społeczny (świecki), albo ewangelizacyjny (misyjny). Nie ma szansy, by pod względem religijnym zjednoczyć chrześcijan z poganami, czyli z wyznawcami niechrześcijańskich religii, bez ich nawrócenia. Już św. Paweł Apostoł pyta: Co ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jaka jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? (2Kor 6, 14-16). Jednak na płaszczyźnie społecznej, kulturowej, ekonomicznej czy medycznej współpraca wyznawców różnych religii powinna istnieć. I tu można zrozumieć papieża starającego się wspólnymi siłami utrzymać na świecie pokój. Myślę, że stanowisko papieża odnoście dialogu z religiami niechrześcijańskimi dobrze ilustruje jego rozmowa z dziennikarzami w kabinie samolotu podczas powrotnej podróży z wizyty apostolskiej w Indiach (1986 r. Przegląd Katolicki, nr 8, str.4). Na pytanie dziennikarza: "Czy będzie coś z dialogu z hinduizmem?", papież odpowiada: "Dialog jest trudny. Może on mieć miejsce z poszczególnymi Hindusami, ale nie z hinduizmem jako takim, ponieważ religia ta nie posiada żadnej struktury". Wtedy zapytano go też m.in. o to, dlaczego tak mało mówił o problemie kast w Indiach, na co odpowiedział: "Pojechałem do Indii, żeby odwiedzić Kościół katolicki, a nie po to, żeby wytykać mieszkańcom i hinduskiej tradycji ich społeczne wady”. Papież zawsze szanował każdego człowieka, co nie oznacza, że przez to samo szanował ich poglądy czy błędy.

