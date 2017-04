Czy w 2019 roku zapanuje... nienawiść?

reklama

Przepraszam Czytelników za "spalenie puenty" przez poprzez wybicie jej w tytule zewnętrznym. Nie miałem na to wpływu.

Biorąc pod uwagę wypływające coraz bardziej na wierzch walki frakcyjne w PiS-ie, otwarte już rozważania o schedzie po Kaczyńskim, jawne podważanie autorytetu Prezydenta RP przez MON — czas zastanowić się nad tym, co nas czeka, gdy w 2019 roku PiS straci władzę. Pytanie jest na czasie także w kontekście demonstracji na Dworcu Centralnym w Warszawie witającej świadka zeznającego w sprawie współpracy FSB i SKW, którą świadek nadzorował.

Co to będzie, przewiduje znany socjolog prof. Paweł Śpiewak w swoim wywiadzie dla onetu.

,,To jeszcze nie jest walka na śmierć i życie, ona się dopiero zacznie. Jeśli po wyborach w 2019 roku rządzić będzie ktokolwiek inny niż PiS, Antoni Macierewicz stanie przed Trybunałem Stanu. (…) Na pewno będzie to Macierewicz, na pewno będzie to Zbigniew Ziobro. I tym razem nie będzie zmiłuj…” — zapewnia prof. Śpiewak. — (…) To będzie krwawa vendetta, w której ludzie PiS-u zostaną wycięci do samej kości. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Jeśli wygra Platforma, to ten PiS-owski przewrót, który obserwujemy obecnie, będzie skutkował radykalną rewolucją po wyborach.’’

Jakoś zgadzam się tu z Pawłem (kiedyś byliśmy na ,,you”), i tylko akceptacja tego scenariusza wydaje się nas różnić. Mnie przyszłość Polski z ,,krwawą vendettą’’ w tle nie bardzo się podoba, a Paweł zdaje się na to czekać.

,,Ta wojna jest ulokowana gdzie indziej, to wojna z polską inteligencją. Z tą inteligencją, która dziś idzie w marszach KOD-u’’ — diagnozuje dalej Paweł. (Dla mnie ,,inteligencja maszerująca w marszach KOD’’ to oksymoron, ale pal sześć — jaki PRL, taka inteligencja). Dalej Paweł opisuje ze swadą znanego socjologa:

,,(…) ludzi, którzy mają tę samą percepcję wydarzeń w Polsce, co uczestnicy marszów KOD, jest wystarczająco dużo. Chodzi o poczucie niezwykłego oburzenia politycznego i etycznego. Tyle że ci ludzie wcale nie mają przekonania, że w następnych wyborach chcą głosować na PO. (…) Oni nienawidzą PiS-u.’’ — i to ostatnie zdanie to mi Paweł z ust wyjąłeś. Od dawna twierdzę bowiem, że elektorat przeciwny rządom PiS spaja właśnie nienawiść!

Cały ten antypisowski bełkot jaki rozprzestrzenia się w wielu mediach, także niestety na Salonie24, może mieć tylko jedna przyczynę: zaćmienie umysłu. W tym przypadku: zaćmienie umysłu przez nienawiść.

Co nas czeka gdy w 2019 roku PiS straci władzę? Jeśli wierzyć Śpiewakowi to wreszcie niepodzielnie zapanuje nienawiść.

jan mak/Salon24

19.04.2017, 21:30