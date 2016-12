Czy w 2017 r. czeka nas nowa Jałta?

reklama

Dziennikarze "Bloomberga" przewidują najbardziej pesymistyczne scenariusze, jakie mogą stać się faktem w 2017 roku.

Brexit? Trump prezydentem? Bzdura. Jeszcze rok temu wielu tak właśnie reagowało na zapowiedzi tych wydarzeń. A jednak rok 2016 przyniósł wiele przełomowych decyzji w najważniejszych krajach świata. Co przyniesie następny? Oto kilka wyjątkowo czarnych scenariuszy, które według "Bloomberga" mogą się ziścić.

Kryzys w USA

Popularność Donalda Trumpa wzrasta wśród niektórych grup społecznych po wprowadzeniu pakietu stymulacji fiskalnej, a wśród innych grup wzrasta krytyka odwrotu od polityki Baracka Obamy. Mnożą się antyprezydenckie protesty. Partia Republikańska dzieli się na dwa zwalczające się obozy. Niepokój na giełdzie.

Nowa Jałta

Izolacjonizm Trumpa sprawia, że Niemcy stają przed dylematem - albo sami będą dozbrajać Europę, albo pójdą na ustępstwa wobec Rosji. Ostatecznie w zamian za ograniczenie aktywności wojsk na Ukrainie zniesione zostają sankcje wobec Moskwy. Rośnie znaczenie prorosyjskich partii w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy od upadku ZSRR Rosja naprawdę odzyskuje znaczenie.

Wojna gospodarcza na linii USA-Chiny

W wyniku tarć na linii amerykańsko-chińskiej dochodzi do wprowadzenia wysokich ceł przez USA na towary z Chin. Chiny zrywają kontrakty na zakup Boeingów. Ostatecznie po wielu miesiącach wyniszczającej wojny gospodarczej Chiny popadają w ogromną recesję.

Rozrost działalności ISIS

Zmiejszenie zaangażowania USA na świecie i zawieszenia członkostwa w NATO powoduje wzrost aktywności Państwa Islamskiego, które rozszerza zasięg swoich działań na Azję Środkową. Zaczyna się budowa własnego potencjału militarnego ISIS. Z kolei Korea Północna pokazuje zdolność do samodzielnego uzbrojenia głowic jądrowych.

Rewolucja w Europie

W wyborach prezydenckich we Francji wygrywa Marine Le Pen. Następnie zostaje rozpisane referendum we Francji na temat członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej i w strefie Euro. Podobna sytuacja ma miejsce we Włoszech, gdzie w wyborach parlamentarnych wygrywa Ruch Pięciu Gwiazd. Włosi wychodzą ze strefy euro. W Niemczech przegrywa Angela Merkel, a wzrasta poparcie dla Alternatywy dla Niemiec.

Ile z tych przewidywań i proroctw się spełni? Dowiemy się w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

emde/forsal.pl

19.12.2016, 16:30