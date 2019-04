Czy ustawa 447 dotyczy Polski? Ważna deklaracja!!!

Agnieszka 1.4.19 22:08

Zaklinanie rzeczywistości... Dlaczego nie potrafił tego powiedzieć głośno pan Czaputowicz ani nikt, gdy Pompeo splunął jemu i nam w twarz? Zważywszy na to, że bezczelność naszego "kolonialnego właściciela" mogła oszołomić każdego, to i tak podczas konferencji było sporo czasu, by wydać oficjalne oświadczenie polskich władz wobec bezczelnej zaczepki gościa nadużywającego sobie naszej gościnności i przekazać je Stanom Zjednoczonym.