Czy ujawni się prawdziwa twarz Koalicji Europejskiej ws. euro? Jarosław Kaczyński sprawdza

- Wysłałem do przywódców najważniejszych formacji parlamentarnych projekt deklaracji, którą sam już podpisałem. To deklaracja partii, koalicji, ponadpolityczna, ponad podziałami, która odnosi się do interesów finansowych państwa i polskich obywateli - mówił Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w specjalnym oświadczeniu

– Liczymy na to, że ewentualne zobowiązania niektórych formacji politycznych wobec ich zewnętrznych sojuszników, ja tutaj stosuję formę przypuszczeniową, nie będą miały znaczenia, bo interes polskiego społeczeństwa, polskich obywateli, państwa jest tutaj zupełnie oczywisty. Stąd nasza wiara w to, że ta deklaracja zostanie podpisana i że ona jednocześnie stworzy pewną płaszczyznę wspólnego myślenia o polskiej przyszłości, polskim wzroście, o tym by Polakom żyło się coraz lepiej i żeby stosunkowo szybko, choć oczywiście to czas liczony w wielu latach, być może nawet to są dziesięciolecia, ale dojdziemy do tego poziomu, którego wszyscy Polacy oczekują i mają prawo oczekiwać jako europejczycy, obywatele państwa, które jest członkiem UE – podkreślił prezes PiS.