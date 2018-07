Czy Tymoszenko to człowiek Kremla? Niepokojące sygnały

Podejrzenia o współpracę Tymoszenko z Kremlem pojawiają się regularnie. Informacje wyciekają z dziesiątków różnych, niezależnych od siebie źródeł. To raczej dowodzi, iż nie ma na Ukrainie specjalnie zorganizowanej PR-kampanii przeciwko szefowej Bat’kiwszczyny.

W czerwcu 2018 roku rosyjska agencja prasowa TASS poinformowała, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zakazała wjazdu na terytorium Ukrainy rosyjskiemu konsultantowi politycznemu Aleksiejowi Sytnikowowi, który doradza Tymoszenko. A ostatnio w jej biurze w Kijowie zauważono byłego przedstawiciela Partii Regionów Michaiła Dobkina w towarzystwie Władimira Granowskiego, byłego technologa politycznego Wiktora Janukowycza. Obaj nigdy nie ukrywali i nie ukrywają swoich pro-rosyjskich poglądów.

Jej krytycy konstatują, że przez cztery lata ani razu nie pojechała na front do Donbasu i nie spotkała się z żołnierzami tam walczącymi oraz z mieszkańcami przyfrontowych regionów. Nie do końca znany jest jej udział w jednej z większych, w czasie wojny z Rosją, prowokacji rosyjskich służb specjalnych z Nadią Sawczenko w roli głównej. Tymoszenko tuż po aresztowaniu Sawczenko umieściła ją na pierwszym miejscu listy partyjnej w wyborach do Rady Najwyższej, ukraińskiego parlamentu, i wspierała jej polityczną karierę po zwolnieniu z rosyjskiego więzienia.

Tymoszenko zawsze miała powiązania z Rosją – zarówno w biznesie, jak i w polityce. Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych, odsprzedając rosyjski gaz, współpracowała z ówczesnym szefem Gazpromu Remem Wiachiriewem. Z publikacji prasowych wynika, że to właśnie on nalegał na wejściu Tymoszenko do rządu Wiktora Juszczenki w 1999 roku, i że nawet ówczesny prezydent Ukrainy Leonid Kuczma nie mógł nie ulec tak silnej presji.

Wraz z przyjściem do władzy w Rosji Władimira Putina, Wiachiriew stracił polityczne wpływy. Tymoszenko musiała zatem wyświadczyć Putinowi wiele ważnych, zarówno politycznych, jak i gospodarczych, przysług, aby nawiązać dobre relacje z nowym rosyjskim przywódcą.

W 2008 roku Tymoszenko dołożyła wielu starań, aby uniemożliwić Ukrainie otrzymanie Planu na Rzecz Członkostwa w NATO, weszła wówczas w otwarty konflikt z ówczesnym prezydentem Ukrainy Juszczenką. To spowodowało, iż politycy na Zachodzie doszli do wniosku, że władze Ukrainy nie mają jednego stanowiska w kwestii otrzymania przez ten kraj planu na Rzecz Członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

W sierpniu 2008 roku Tymoszenko odmówiła potępienia ataku Federacji Rosyjskiej na Gruzję. Następnie jako premier Ukrainy uniemożliwiła przygotowaną blokadę rosyjskich statków w zatokach Sewastopola na Krymie przez okręty wojenne Ukrainy. W rezultacie wojska gruzińskie były ostrzeliwane z morza przez eskadrę Rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, która przybyła z Sewastopola.

Zawarty przez nią w 2009 roku kontrakt gazowy z Putinem okazał się wyjątkowo niekorzystny dla Ukrainy. Podpisując ten kontrakt, Tymoszenko pomogła wyprzeć z gazowego rynku Federacji Rosyjskiej firmę konkurencyjną, wspierając Igora Sieczyna, jej rosyjskiego biznesowego partnera gazowego, obecnego szefa Rosniefti, rosyjskiego państwowego koncernu działającego w branży petrochemicznej. Już po decyzji Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie oszacowano, iż ten kontrakt kosztował każdą ukraińską rodzinę ponad 61 tys. hrywien, tj. około 2 tys. EURO.

Za czasów premierostwa Tymoszenko bank Putina, jak wówczas nazywano Wnieszekonombank, kupił najstarszy bank Ukrainy – Prominwestbank. Zaś w ostatnich miesiącach jej kierowania rządem Rosjanie kupili Przemysłowy Związek Donbasu, jedną z największych korporacji Ukrainy, która posiada pakiety akcji ponad 40 przemysłowych przedsiębiorstw na Ukrainie (w obwodzie donieckim, ługańskim, dniepropetrowskim), na Węgrzech i w Polsce. Jego współwłaściciel Siergiej Taruta był sponsorem i partnerem Tymoszenko. Teraz ma nadzieję zostać premierem Ukrainy, jeśli Tymoszenko wygra wybory prezydenckie.

Zarzut najcięższy. Działając w porozumieniu z Kremlem, Tymoszenko wprowadziła do ukraińskiej polityki rosyjskiego szpiega, który później stanął na czele Ministerstwa Obrony Ukrainy i podjął zdecydowany wysiłek, aby zniszczyć ukraińską armię – Pawła Lebiediewa. W 2006 roku został on deputowanym do Rady Najwyższej z listy wyborczej partii BJuT (Blok Julii Tymoszenko); a w 2012 roku, za czasów prezydentury Janukowycza, kierował Ministerstwem Obrony Ukrainy i, gdzie mógł, wyprzedawał sprzęt wojskowy, nie zawsze dbając o cenę. Za jego kadencji armia ukraińska straciła resztki swojej zdolności bojowej i w 2014 roku bezradna stanęła przed „zielonymi ludzikami” Putina.

Kiedy Tymoszenko odbywała karę więzienia w Charkowie, Putin kilkakrotnie publicznie wystąpił w jej obronie.

Prawdopodobnie współpraca byłej ukraińskiej premier z Kremlem trwała również po Rewolucji Godności. Oświadczenie Anny Herman, byłej rzeczniczki prasowej Janukowycza, o tym, że z Tymoszenko będzie dobry prezydent Ukrainy może być tego potwierdzeniem.

Warto podkreślić, że 28 lutego 2014 roku, w trakcie najważniejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Tymoszenko nalegała, aby nie stawiać oporu w czasie aneksji Krymu przez Rosję. W 2018 roku, w trakcie negocjacji o rozmieszczeniu sił pokojowych ONZ w Donbasie, poparła wariant zaproponowany przez Putina, tj. o rozmieszczeniu sił pokojowych na linii rozgraniczenia, czyli na terytorium Ukrainy, a nie na granicy ukraińsko-rosyjskiej, jak postulowała strona ukraińska.

Na Ukrainie trwa kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w 2019 roku. Według ukraińskich mediów, przewodnicząca partii Bat’kiwszczyna Julia Tymoszenko zatrudniła do prowadzenia swojej kampanii amerykańskich technologów politycznych z firmy „Avenue Strategies Global LLC”. Była premier konsultowała się z ekspertami George’em Birnbaumem i Vladą Galan. Szefowa Bat’kiwszczyny podpisała umowę z firmą „Avenue Strategies Global LLC ” o lobbingu w Stanach Zjednoczonych, lecz Birnbaum i Galan specjalizują się jednak w kampaniach wyborczych – tak wynika z informacji podanych na stronie internetowej tej firmy.

Jednakże istnieje obawa, że głównym konsultantem i patronem politycznym Julii Tymoszenko w nadchodzących wyborach może się okazać Władimir Putin, przygotowujący dla Ukrainy plan pod kryptonimem „Janukowycz 2.0”.

Warsaw Institute