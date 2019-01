Czy tylko skrajna prawica wspiera Rosję? Wyjaśnia dr Jerzy Targalski

W ostatnim czasie z wspieraniem Rosji w walce ze "zgniłym Zachodem" kojarzy się głównie radykalną, "narodową" prawicę. Czy jednak "pożytecznych idiotów" i agentów nie ma również po drugiej stronie? Do tej kwestii odniósł się dr Jerzy Targalski w swoim programie "Geopolityczny tygiel" w Telewizji Republika.

"Alex Jones był promowany przez Dugina, robiono z nim wywiady w Telewizji Tsargrad, niestety ostatnio patrzyłem i te wywiady z Youtube'a znikły"- powiedział historyk. Jak dodał, Alex Jones to "główny producent fake newsów i teorii spiskowych", "Glównym aktorem" tych teorii jest CIA, amerykański rząd czy też Mosad. Wszystkie te organizacje "cały czas kombinują, jak tu ten biedny świat męczyć".

"Jest taki portal Global Research. On też zajmuje się zwalczaniem Zachodu"- wskazuje autor "Geopolitycznego tygla".

"Mówimy o wojnie informacyjnej, czyli o wpływaniu na świadomość społeczną i próbie jej całkowitej destrukcji, tak żeby zapanował chaos(...) Te całe opowieści o wojnie, którą zaraz tutaj Rosja wywoła. Ciekawe jak, czy wyśle tekturowe czołgi, czy też sprzed dwudziestu lat i przede wszystkim po co?"- zastanawia się Jerzy Targalski, który wskazuje, że oddziaływania na świadomość społeczną mogą przynieść nawet lepsze efekty niż działania wojenne i interwencja wojskowa jest dla Federacji Rosyjskiej jedynie "ostatecznością".

"Zajmując dany teren musimy go kontrolować, musimy mieć kolaborantów, w Polsce nie byłoby z tym problemu, ale jednak to są dodatkowe działania. Zaostrzałoby to całą sytuacje"- wskazał.