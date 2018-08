Czy ty też ,,drżysz'' słysząc ,,Odę do radości''? To trzeba zobaczyć!

W sieci przypomniano dziś kuriozalny spot „Frontu Europejskiego”. „Politolożka” Patrycja Sasnal wychwala na nim Unię Europejską pod niebiosa. Wygląda na to, że patrząc na świat jej oczami, musielibyśmy przed UE po prostu bić pokłony.

„Unia Europejska też to bezpieczeństwo. Daje mi pokój, dlatego że to Europa spłynęła w historii największą krwią. I to dzięki Unii dziś to się nie powtórzy”

- słyszymy między innymi z ust pani Sasnal.

Dalej jest jeszcze ciekawiej:

„ Zawsze noszę w portfelu moje fundamentalne prawa w Unii Europejskiej, w klapie flagę z Unią Europejską i Polską”.

Na koniec robi się wręcz... niepokojąco:

„Gdy słyszę „Odę do radości” drżę. Każdego dnia dziękuję opatrzności, że dane mi było żyć z całego czasu historii właśnie teraz, gdy jest Unia Europejska, a w niej Polska”.

Co ważne – ruch został założony między innymi przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz... Fundację im. Stefana Batorego.