Czy Tusk powinien przeprosić za 'bolszewików'?

"Gdy Polacy liczyli na siebie, to zawsze wygrywali. Skoro Piłsudski pokonał bolszewików, to wy dacie rade pokonać współczesnych bolszewików. Brońcie praw i wolności"-powiedział w Łodzi przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, w przeddzień Stulecia Niepodległości.

Czy polityk powinien przeprosić za te słowa? Serwis internetowy "Rzeczpospolitej" zapytał o to Polaków za pośrednictwem sondażowni SW Research. Większość respondentów- 41,3 proc.- uważa, że były pemier powinien przeprosić. Co trzeci ankietowany (32, 9 proc.) jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma co czwarty respondent (26 proc.).