Czy Trzaskowski złoży też wniosek o delegalizację KPP?

Prominentny polityk Platformy Obywatelskiej i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Prokuratora Generalnego RP Zbigniewa Ziobro z wnioskiem o rozwiązanie Obozu Narodowo-Radykalnego, ponieważ - jego zdaniem - to ugrupowanie uporczywie łamie Kodeks karny, w którego artykule 256 zapisano: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.