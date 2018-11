Czy Trzaskowski za rok zgodzi się na Marsz Niepodległości?

"Jeżeli będzie szansa na to, że rząd będzie brał za to odpowiedzialność, tak jak ostatnio został do tego zmuszony, to tak. Widzę sojusz PiS-u z narodowcami (...)Jasnym jest to, że jeżeli nie ma przesłanek, że marsz może być niebezpieczny, tak jak było w tym roku, to w tym momencie a priori nie można go zakazać"- stwierdził polityk.