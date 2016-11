Czy Trump i Putin zgotują Ukrainie nową Jałtę?

reklama

Fot. Flickr, Wikipedia

Jak wybór Donalda Trumpa na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych wpłynie na świat? Prognoz jest mnóstwo, wszystko jednak zależy od tego, czy Trump będzie realizował swoje postulaty z kampanii wyborczej – zauważa forsal.pl

Trump mówił między innymi o wojnie handlowej z Chinami, zmniejszeniu znaczenia NATO oraz rozpoczęciu nowego wyścigu zbrojeń. Co do polityki zewnętrznej Trumpa, powiedział on wczoraj:

„Chcę przekazać globalnej społeczności, że zawsze będziemy stawiali interesy Amerykanów na pierwszym miejscu, jednak będziemy postępować uczciwie wobec pozostałych państw”.

Analityk portalu forsal.pl zauważa jednak, że tak naprawdę nowy prezydent USA zagraża tym instytucjom oraz sojuszom, które stanowiły o bezpieczeństwie i dobrobycie Zachodu po 45’ roku. Ukraina oraz Meksyk są tutaj stawiane za kraje, których bezpieczeństwo jest najbardziej zagrożone.

Negatywnie na Zachód, wręcz na jego rozsadzenie od środka, wpłynąć może połączenie zwycięstwa Trumpa z Brexitem. Rynek zareagował bardzo mocno – dolar osłabł względem najważniejszych walut, wzrosła rentowność amerykańskich obligacji, inwestorzy natomiast powrócili do kupna złota, co podniosło jego cenę. Wiele zależy od wspomnianej wojny handlowej z Chinami, która może drastycznie wpłynąć na układ sił oraz wahania na giełdach.

Forsal.pl zauważa, że wygrana Clinton dawałaby większą pewność rynkom dzięki większej przewidywalności byłej sekretarz stanu. Wygrana Trumpa może z kolei być największą wygraną dla Kremla, chociażby dlatego, że Trump może znieść sankcje dla Rosji oraz uznać aneksję Krymu.

dam/forsal.pl,Fronda.pl

10.11.2016, 14:30