Czy to 'Taniec z gwiazdami'? Nie, to spot wyborczy kandydatki do PE!

Mirek 20.5.19 21:47

Symeringowa to baba przebrzydła i ...głupia ....ale to głupia w pień . I jeżeli pomyślę że tak głupia i beznadziejna baba miałaby reprezentować Polskę w Brukseli to nóż mi się w kieszeni otwiera . Ta baba jest tak głupia że powinna zniknąć z polityki .