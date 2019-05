Czy to służby specjalne wysadziły w powietrze rząd w Austrii?

Rzecz skomentował przewodniczący Bundestagu, Wolfgang Schäuble. W jego ocenie za nagraniem stoją służby specjalne. Schäuble sądzi ponadto, że Strache mógł być szantażowany. Nagranie było bowiem ewidentną pułapką na polityka. "To, co odegrali przed Strachem na Ibizie, wydawało się dość wiarygodne. Przecież nie może on być kompletnym idiotą. Jakoś śmierdzi to czymś jak służba specjalna" - powiedział polityk.