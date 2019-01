Czy to są zeznania zdrowego człowieka?! Dość bzdur o tym, że Pawła Adamowicza zabiła ,,nienawiść''!!!

Maria Błaszczyk 24.1.19 9:44

Ależ prawie nikt nie twierdzi, że człowiek ów jest zdrowy.

Wbrew przeciwnie. Wszyscy z wyjątkiem paru prawicowych zwolenników teorii spiskowych zgodnie twierdzą, że najprawdopodobniej jest chory, i to bardzo.

Rzecz w tym, że takie sączenie nienawiści nie działa w ten sam sposób na ludzi zdrowych, jak na chorych.

Schizofrenia karmi się tym, do czego ma dostęp. Dlatego w XIX w synonimem chorego psychicznie był ktoś, kto twierdził, że jest Napoleonem. Wtedy to była postać rozpalajaca zbiorową wyobraźnię.

Treść tego, co służba więzienna zanotowała na jego temat pokrywa się z grubsza z przekazem państwowej telewizji. Człowiek ów miał antydemokratyczne przekoanania, nienawidził PO i uderzył - trudno to uznać za przypadek - akurat w człowieka, przeciwko któremu w ciągu roku "Wiadomości" zrobiły 100 jednostronnych krytycznych materiałów.