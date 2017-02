Czy to największa tajemnica ws. Amber Gold? Dlaczego KNF nie poinformowało ABW?

reklama

Komisja ds. Amber Gold przesłuchiwała dzisiaj Marcina Olszaka, zastępcę Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Pytano go o powody, dla których instytucja, którą reprezentuje, nie powiadomiła ABW o przekręcie. To może być przełom i największa z tajemnic w tej sprawie – informuje portal wpolityce.pl

Dzięki temu być może choć częściowo uda się wyjaśnić bezkarność Marcina P., który miał formalnie kierować piramidą finansową. Pytanie kierowane do Olszaka jest ważne zwłaszcza, gdy spojrzeć na to, jak biernie prokuratura działała po tym, gdy KNF doniosła o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marcina P.

„Prokuratura was lekceważy do tego stopnia, że wskazują wam co macie robić i czym macie się zająć. Na tej podstawie pana szef zleca panu pismo do Prokuratora Generalnego. Pracownicy mówią, ze to jest wielka piramida finansowa, która kończy swoją działalność w związku z powstaniem OLT, że dojdzie do krachu, ze banki nie wykonują swoich obowiązków i pan chce powiedzieć, że uważaliście, że to za mało, by poinformować o sprawie ABW?” – pytała Małgorzata Wassermann

Olszak odpowiedział pytaniem, czy ABW w ogóle była władna, by zamknąć tę działalność. Posłanka Kopcińska dopytała wówczas:

„Czy gdyby poszła informacja do agencji, to czy fundusze kilku tysięcy klientów zostałyby uratowane? Czy nie byłoby to odpowiednie działanie Komisji Nadzoru Finansowego?”

Jak przypomnieli w tym momencie posłowie, KNF miał umowę z ABW dot. współpracy, jednak nie podjęto w związku z nią żadnych działań jeśli chodzi o sprawę Amber Gold. Gdy posłanka Wassermann zapytała, czy Olszak kontaktował się z ABW w sprawie Amber Gold, ten odpowiedział, że nie pamięta takiego spotkania.

„Prokurator mógł zlecić ABW konkretne czynności” – dodał.

Wassermann dopytała, czy Olszak miał poczucie bezsilności i bezradności, na co ten odpowiedział:

„Bezsilność, raczej pewna irytacja zawodowa i pytanie co tu zrobić by to poprawić.”

Dlaczego KNF nie wykorzystała możliwości powiadomienia ABW i dlaczego ona sama nie włączyła się w walkę z piramidą finansową?

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl

7.02.2017, 20:05