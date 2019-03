Czy to już koniec naszej cywilizacji? Prof. Roszkowski, prof. Nowak, Janusz Szewczak i Adam Bujak. TRANSMISJA NA ŻYWO!

Ryszard Olejniczak 22.3.19 19:33

„Oddajcie tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest bożego Bogu.”( Mt 22, 21:)

Nie wolno mieszać panowania nad tym światem z panowaniem boskim.A faryzeusze zadają nadal głupie pytania. To co powiedział Jezus Chrystus nie dotyczy tylko pieniądza. On wypowiadał prawdy uniwersalne i ścisłe (jak prawo powszechnego ciążenia). Utożsamianie w kategoriach upadku, dzisiejszej (w dodatku tylko zachodniej) cywilizacji z chrześcijaństwem, to tak jakby rozważać czy twierdzenie Pitagorasa będzie dalej obowiązywać. W dodatku współczesna cywilizacja zachodnia nie ma już zupełnie nic wspólnego z chrześcijaństwem. To cywilizacja MAMONY.