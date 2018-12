Czy to efekt afery KNF? Spadło poparcie dla rządu PiS

Jego wynik nie należy do optymistycznych dla władzy. W ciągu miesiąca poparcie dla rządu spadło o 8 proc. Za czasów premierostwa Morawieckiego jeszcze nigdy nie było tak słabe. Ostatni raz podobnie niskie poparcie rząd PiS odnotował we wrześniu 2016 roku.

W ciągu miesiąca przybyło wyraźnie przeciwników PiS (z 24 do 27 proc.) oraz osób obojętnych (z 29 do 34 proc.). 5 proc. Polaków nie potrafiło określić swojego stosunku do rządu.