Czy technika zdeklasuje człowieka?

Jeśli chcemy, by technika była na miarę człowieka, my sami musimy zadbać o nasze człowieczeństwo. Tymi słowami prezes Papieskiej Akademii Życia podsumował zakończone właśnie obrady sesji plenarnej tej Akademii. Były one poświęcone tematowi: „Robotyka. Osoby, maszyny i zdrowie”.