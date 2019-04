Czy strajk nauczycieli jest polityczny? Odpowiada prof. Mieczysław Ryba

"Tylko naiwny mógłby myśleć, że to wszystko nie jest spięte w jakiś projekt. Argumentacja, która pojawia się wśród nauczycieli jest następująca – skoro rząd ma pieniądze na 500 plus dla wszystkich dzieci, na trzynastą emeryturę, to dlaczego oni mają nie dostać pieniędzy? Przecież to jest skandal, bo tamtym się daje, a nam nie"-powiedział politolog. Profesor Mieczysław Ryba ocenił, że argumentacja ta nie jest zasadna, gdyż nauczyciele również, "w przytłaczającej większości", są rodzicami, nie można więc powiedzieć, że program 500 Plus omija tę grupę. Podobnie emerytura plus.