"Czy spowiadać się z nieobecności na Mszy z powodu depresji?"

Michał Pasierb 7.6.19 14:14

To jak przyjmiesz EUCHARYSTIĘ , skoro nie przyjdziesz do KK na Mszę św.??- Fakt, księża chorym przynoszą Komunię św. do domu ale skoro jest ksiądz, to można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania i w czasie rozmowy z kapłanem opowiedzieć mu o swoim problemie;on pomoże w rozeznaniu .Najlepiej popytać wśród praktykujących katolików o dobrego spowiednika, bo nie wszyscy ,niestety, mają taki charyzmat. Pokój z Tobą