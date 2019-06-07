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Czy spowiadać się z nieobecności na Mszy z powodu depresji? 7.06.2019, 13:30
depresja
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Czy spowiadać się z nieobecności na Mszy z powodu depresji?

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  • Albert 7.6.19 14:06

    "Czy spowiadać się z nieobecności na Mszy z powodu depresji?"

    Problemy zaprzątające umysł katolickiego ciemnogrodu. Kij tam z depresją, ale nie być na mszy? Grzech śmiertelny.

  • Michał Pasierb 7.6.19 14:14

    To jak przyjmiesz EUCHARYSTIĘ , skoro nie przyjdziesz do KK na Mszę św.??- Fakt, księża chorym przynoszą Komunię św. do domu ale skoro jest ksiądz, to można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania i w czasie rozmowy z kapłanem opowiedzieć mu o swoim problemie;on pomoże w rozeznaniu .Najlepiej popytać wśród praktykujących katolików o dobrego spowiednika, bo nie wszyscy ,niestety, mają taki charyzmat. Pokój z Tobą

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