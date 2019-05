Czy Scheuring-Wielgus wesprze schronisko dla zwierząt? Odpowiedź po prostu powala!

Urszula 22.5.19 20:57

Nie wiem po co ta awantura o psy. Jeśli ma alergię to dobrze, że je oddała do schroniska, a nie np. utopiła, co wielu tak robi. Przygarnęliśmy szczeniaka, który miał być uśpiony bo rodzina nie mogła sobie dać z ni m rady. Mieszaniec amstafa z owczarkiem niemieckim dał nam popalić. Nawet nie mogę policzyć ile wydaliśmy na jego szkolenie psa. Gdyby nie można było nad psem zapanować i gdyby był agresywny w stosunku do kogoś z rodziny to zostałby uśpiony. Dlatego nie na miejscu jest krytykowanie kogoś, że oddał psy do schroniska. Są różne powody dla których psy się oddaje i nikt nie woła o kasę.