Jezuita: Ważne słowa bp. Czai o ,,mszy z modlitwą o uzdrowienie''

oksy 17.4.19 11:56

Czy nie jest psychomanipulacją ogłaszanie podczas tzw. nabożeństw o uzdrowienie, że oto w tej chwili Pan Bóg uzdrawia tego czy innego, konkretnego uczestnika takiej modlitwy? Ogłasza się uzdrowienia, a nikt tego nie weryfikuje. Zdaniem bp Andrzeja Czai właśnie u podstaw, czy też w tle tego typu działań, widać niebezpieczną tendencję do "robienia" chrześcijaństwa i sprowadzania go wyłącznie na poziom terapii i zaspokajania pragnień i potrzeb takich jak: zdrowie, szczęście, przebaczenie.

Dlaczego wspólnota Mocni w Duchu i jej opiekun o. Remigiusz Recław zapraszają do swojej wspólnoty takie osoby jak Damian Stayne , które właśnie w ten sposób prowadzą modlitwę o „uzdrowienie”? Damian Stayne ewangelizuje ramię w ramię z Randy Clarkiem - pastorem Global Awekning i inicjatorem Toronto Blessig – czy to jest zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego?

Fragment nagrania z modlitwy o uzdrowienie prowadzonej przez Damiana Stayne we wspólnocie Mocni w Duchu, w Łodzi: https://youtu.be/2msvagWjscI?t=6348