Czy Rosja zaleje nas imigrantami? To narzędzie wojny hybrydowej!

Jak pisze Witold Repetowicz dla portalu defence24.pl, służby specjalne mogą stymulować przemieszczanie migrantów przez Polskę.

Repetowicz przedstawia hipotetyczny scenariusz, w ramach którego w wyniku ataków bombowych w kilku miastach Rosji zaczynają się zamieszki antyislamskie, a to już krok do tego, by liczni migranci z Azji Środkowej, jacy mieszkają w Rosji, skierowali się na Zachód. Po drodze przecinając oczywiście nasz kraj. Podstawą dla takiego scenariusza według autora są działania Turcji, która wykorzystała migrantów jako „mechanizm destabilizacji Europy”.

„Stymulacja napływu środkowoazjatyckich i kaukaskich uchodźców czy migrantów w stronę polskiej granicy byłaby tylko pierwszą częścią planu. W drugim etapie chodziłoby o to by doprowadzić do zamieszek w Polsce” – twierdzi Repetowicz.

Jak dodaje: „Ostatnim aspektem związanym z przedstawionym scenariuszem jest kwestia związanego z nim interesu Rosji. Poza próba destabilizacji Polski i pośrednio również Europy, chodziłoby o rozbrojenie muzułmańskiej bomby demograficznej na terenie Federacji Rosyjskiej”.

krp/defence24.pl, Fronda.pl

23.04.2017, 12:55