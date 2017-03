Czy Rosja się opamięta? UE pisze do Putina

reklama

fot. jedimental44, lic. CC BY 2.0 via flickr reklama

Wczoraj w Rosji zatrzymano opozycjonistów biorących udział w manifestacjach przeciw korupcji. Dziś Unia Europejska wzywa Rosję do wypuszczenia zatrzymanych.

Unia wzywa Rosję do wypuszczenia na wolność zatrzymanych opozycjonistów, w tym Aleksieja Nawalnego.

Jak możemy przeczytac w komunikacie, który wystosowała Komisja Europejska:

"Działania policja w Federacji Rosyjskiej, która próbowała rozpędzić demonstrantów i zatrzymała setki obywateli, w tym przywódcę opozycji Aleksieja Nawalnego, uniemożliwiały im wyrażanie podstawowych wolności, w tym swobody wypowiedzi, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń, które są wpisane w rosyjską konstytucję".

Komisja usilnie nakłania Rosję do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań:



"Nakłaniamy rosyjskie władze do pełnego wypełniania międzynarodowych zobowiązań, do przestrzegania tych praw i do niezwłocznego wypuszczenia uczestników pokojowych demonstracji, którzy zostali zatrzymani" – czytamy dalej.

Wczoraj w Rosji w kilkudziesięciu miastach miały miejsce protesty przeciw korupcji we władzy. W całym kraju mogło protestować nawet 150 tys. osób, a ok. tysiąca zostało zatrzymanych.

emde/polsatnews.pl

27.03.2017, 11:25