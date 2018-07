Czy Rolling Stonesi dadzą się wmanewrować w hucpy opozycji?

Fronda – Wideo & foto. Podkarpacki zespół pieśni ludowej Niezapominajki przywitał w stolicy Rolling Stonesów. Wałęsa chce wykorzystać muzyków do swojej brudnej polityki



Dziś na stadionie narodowym w Warszawie odbędzie się koncert zespołu The Rolling Stones. Legendę muzyki rockowej w stolicy powitał podkarpacki zespół pieśni ludowej Niezapominajki z Cieszanowa znany z nagrania coveru hitu Rolling Stonesów „Satisfaction”. Pieśniarki ludowe oczekiwały na zespół wraz z innymi fanami przed hotelem Europejskim.



The Rolling Stones powstał w 1962 roku, co oznacza, że ten brytyjski zespół gra już 56 lat. Nakład płyt zespołu przekroczył 250 milionów egzemplarzy na całym świecie. Wokalistą zespołu jest Mick Jagger, gitarzystami Keith Richards i Ron Wood, perkusistą Charlie Watts.



Do historii polskiej muzyki rozrywkowej przeszedł pierwszy koncert Stonsów w PRL. Zgodę na warszawski koncert The Rolling Stones z 1967 miały wyprosić u stojącego na czele komunistycznej kliki w PRL Władysława Gomułki jego wnuczki. Realia biednej, szarej i brzydkiej komunistycznej Polski były dla zespołu szokiem. Dwa koncerty zespołu odbyły się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Bilety wstępu dostali tylko działacze komunistycznej młodzieżówki. Przed PKiN doszło do zamieszek, około 10.000 fanów zespołu starło się z MO i wojskiem (wyposażonymi, nie tylko w polewaczki, ale i wozy pancerne). Na sali atmosferę studzi liczni funkcjonariusze milicji i wojska.



Można mieć nadzieje, że muzycy nie dadzą się groteskowej opozycji wmanewrować w jej hucpy polityczne i nie posłuchają apelu Lecha Walesy. W swoim wpisie na Facebooku pan Bolesław napisał, że „obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądownictwa w Polsce. W przeddzień koncertu The Rolling Stones wystosowałem list otwarty do legendarnej grupy rockowej. Pisze w nim o trwającym kryzysie wokół Sądu Najwyższego”.



W liście skierowanym do Stonsów Lech Wałęsa stwierdził, że „wielu ludzi czeka z niecierpliwością na koncert na Stadionie Narodowym. Ale w Polsce dzieją się złe rzeczy. Ludzie poświęcili tu wiele na rzecz wolności słowa. Wolności artystycznej. Rozumieli, że aby bronić tych wartości, sądy muszą być niezależne od rządu. Dziś owoce ich prac są zagrożone. Obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądownictwa w Polsce. W zeszłym roku ubezwłasnowolnił on Trybunał Konstytucyjny. Teraz, z jasnym pogwałceniem konstytucji, zwalnia sędziów Sądu Najwyższego, by na ich miejscu umieścić marionetki. To nie jest wolność. Zaznaczam, że choć wiele osób protestuje przeciwko temu, to "potrzebują oni wsparcia". Proszę by w trakcie koncertu The Rolling Stones wykonali gest lub powiedzieli coś w sprawie sądownictwa. Wiele by to dla nich znaczyło”.



NIEZAPOMINAJKI - SATISFACTION (THE ROLLING STONES COVER)



Rolling Stones – Warszawa 1967 Polska Kronika Filmowa

Jan Bodakowski