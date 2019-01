Czy razem z Adamowiczem umrze w Polsce wolność słowa? Tomasz Sakiewicz

Marek 24.1.19 9:54

Pan Sakiewicz nakłamał licząc, że nikt nie sprawdzi (mamy XXI wiek i Internet).



1. Michał Rachoń nie był zainteresowany sprawami bezpieczeństwa i rozliczeń.

2. Jerzy Owsiak nie wydał polecenia użycia siły.

3. Michał Rachoń natomiast postanowił zakłócić konferencję i stawiał opór wobec kulturalnych ochroniarzy próbujących przywołać go do porządku.

4. Zachowaniem wymagającym potępienia jest zachowanie pana Rachonia. Nie sądzę jednak by było to zachowanie niemal niemające precedensu. Myślę, że wcześniej też było trochę chamskich zachowań "dziennikarzy".

5. Jeśli następnym razem pan Rachoń zacznie z nożem biegać na konferencji prasowej, to też poproszenie go o uspokojenie się, uzna pan za skandal?

6. Nikt nie twierdził, że to debata zachęca kogoś do morderstwa. Chodziło o nagonkę i nawoływanie do morderstw.