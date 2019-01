Czy rabin i muezzin mogą głosić kazania w Kościele?

Przy okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, pytany o to, czy niekatoliccy duchowni chrześcijańscy mogą głosić homilię podczas mszy świętej, hierarcha powołuje się na ustalenia 377. Zebrania Plenarnego KEP Z 2017 r., kiedy to przyjęte zostały wskazania dotyczące homilii mszalnej, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

"Nie jest dobrym pomysłem, aby wyznawcy religii niechrześcijańskich mieli odczytywać wezwania modlitwy wiernych, ponieważ Kościół zanosi modlitwy przez Chrystusa, naszego Zbawiciela. Jeśli ktoś w to nie wierzy, trudno byłoby go włączać w odmawianie takiej modlitwy, która jest dla niego czymś zewnętrznym. Sama taka propozycja złożona niechrześcijaninowi byłaby pewną niezręcznością, podobnie jakby osoba niewierząca odczytywała modlitwy, odrzucając ich adresata, którym jest Bóg"- wskazał rozmówca KAI. Biskup zwraca jednocześnie uwagę, że istnieją specjalne liturgiczne formy modlitwy, w które mogą włączyć się żydzi czy muzułmanie.

"Wystarczy sięgnąć np. do słynnych spotkań międzyreligijnej modlitwy o pokój, które w Asyżu organizował św. Jan Paweł II. Wypracowano tam pewne schematy, przepracowane później przez Benedykta XVI. Można się tym inspirować, organizując różne międzyreligijne spotkania. Warto zauważyć, że tam każdy modli się oddzielnie. Nie jest to jedna wspólna modlitwa, zanoszona w ramach jakiejś liturgii, tylko każdy wznosi modlitwy w zgodzie ze swoją wiarą i religijną tradycją"- podkreślił hierarcha.

"Sama liturgia nie jest przestrzenią faworyzowania nikogo z obecnych, czy to władz, czy szczególnych gości, należy przypomnieć, że wszyscy w niej są równymi braćmi i siostrami. Natomiast elegancką formą powitania wybitnych gości we wspólnocie jest wyróżnienie ich imiennie przed rozpoczęciem liturgii. Ceremoniał Biskupów (nr 82) przewiduje specjalny wzgląd na prezydenta państwa, który może być przyjęty liturgicznie z wodą święconą przez biskupa u wejścia do kościoła, a następnie prowadząc go na miejsce"- tłumaczył rozmówca.