Czy Przywieczerski ujawni brudne tajemnice III RP?

Zatrzymany ostatnio w USA Dariusz Tytus Przywieczerski nazywany „mózgiem FOZZ” przebywa obecnie w areszcie, ale dokładne miejsce jego pobytu nie jest podawane do wiadomości publicznej.

Lynzey Donahue z Urzędu ds. Publicznych siedziby głównej USMS (United States Marshalls Service) na zapytanie PAP oświadczyła jedynie: „Mogę potwierdzić, że Dariusz Przywieczerski jest obecnie w areszcie US Marshals, ale nie ujawniamy jego lokalizacji.

Nie ujawniamy żadnych danych osobowych, rozkładu pracy sądów, szczegółów dotyczących transportu ani innych informacji dotyczących więźniów, poza weryfikacją, czy więzień znajduje się w areszcie federalnym” .

Jedynie Sąd Okręgowy w Warszawie, przekazał PAP informację, że do zatrzymania Przywieczerskiego doszło na Florydzie, a aresztant czeka w Chicago na ekstradycję do Polski. Tej wiadomości nie potwierdził przedstawiciel tamtejszej policji Michael Carroll z Urzędu ds. Komunikacji. Departament Sprawiedliwości, do którego w czwartek zwróciła się w tej sprawie PAP, w ogóle nie udzielił odpowiedzi.

Wiadomo jedynie, że Przywieczerskiego będą eskortować policjanci z wydziału konwojowego KGP, a ich powrót przewidziany jest na sobotę.

Tajemnica w jakiej utrzymywane są zarówno szczegóły zatrzymania jak i miejsce pobytu aresztanta wiąże się być może z niejasnymi okolicznościami, w jakich Przywieczerski opuścił Polskę tuż przed ogłoszeniem wyroku w sprawie FOZZ w 2005 r., podejrzeniami o wcześniejsze zwerbowanie go przez CIA oraz zagrożeniem jakie jego ewentualne zeznania mogłyby stwarzać dla prominentnych urzędników i biznesmenów polskich.

