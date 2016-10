Czy Prezes NIK trafi do więzienia?

reklama

fot. youtube reklama

Sejm uchylił immunitet prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofi Kwiatkowskiemu. Taką decyzję poparło 409 posłów, co wskazuje na szeroką akceptację inicjatywy.

Sam zresztą Kwiatkowski apelował o uchylenie immunitetu, przekonując, że chce "wyjaśnić nieprawdziwe i niesłuszne zarzuty", co miałoby stać się "w jawnym postępowaniu, które jest możliwe tylko przed sądem".

Prokuratura chce postawić Kwiatkowskiemu zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w NIK. Dodatkowo miał też złamać przepisy drogowe.W rozmowie z Kamilem Durczokiem na antenie Polsat News Kwiatkowski mówił jednak, że chodzi tu o z góry przyjętą tezę.

"Kiedy rok temu w toku kampanii wyborczej katowicka prokuratura przedstawiła swoje wątpliwości co do trzech konkursów, które wcześniej miały miejsce w NIK, to mi nie pokazała żadnych materiałów. O informacjach dowiadywałem się z przecieków medialnych. Złożyła wniosek do Sejmu w oparciu o fragmentaryczne rozmowy, pocięte do z góry dobranej tezy, a mnie poinformowano, że nie mam prawa ustosunkowywać się do informacji zawartych we wniosku" - powiedział dosłownie.

Kwiatkowski skarżył się następnie na trudne chwile w swoim życiu. " Przez ten rok, który był dla mnie rokiem wyjątkowo trudnym, dwa momenty wbiły mi się szczególnie w pamięć. Oczywiście pierwsze godziny po tym, kiedy przedstawiono te wątpliwości i dzień mojego powrotu do domu także, bo mieszkam w Łodzi, kiedy mój syn zapytał mnie: tato, czy ty trafisz do więzienia? Nikomu nie życzę takiej sytuacji, bo to rzeczywiście człowiek nie wie, co odpowiedzieć i to chyba najtrudniejsze chwile w życiu" - powiedział.

ol/Fronda.pl

21.10.2016, 12:26