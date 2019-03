Czy poranna modlitwa to twój obowiązek?

Nie ma w Piśmie Świętym obowiązku pacierza rano i wieczorem. Jest tylko wezwanie „nieustannie się módlcie". Nie ma też w dogmatach Kościoła obowiązku pacierza. To Duch Święty pobudza nas do modlitwy. Każdy z nas jest zaproszony do odpowiedzi w sumieniu na to zaproszenie. Chrześcijaństwo jest przede wszystkim religią Ducha. To każdy z nas w sumieniu - w oparciu o Pismo Święte, rozum, kierownictwo duchowe, doświadczenie innych członków Kościoła - decyduje, jak często powinien przychodzić do sakramentu pojednania, jak często i jak długo się modlić. Fundamentalistyczne, precyzyjne przepisy mają w sobie zawsze coś z uzależnienia, nadmiernego wiązania wolnej woli. Jest to inaczej niż w religii prawa, jak np. islam, gdzie pomodlisz się pięć razy dziennie i masz spokój. W chrześcijaństwie istnieją elementy prawa, ale mają one charakter zewnętrznych granic broniących przed samozakłamaniem i samowolą.