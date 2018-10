Czy Polacy chcą 'prezydenta Tuska'? SONDAŻ

Od dawna media spekulują na temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Szef Rady Europejskiej i były premier RP wydaje się naturalnym kandydatem na lidera opozycji. Z całą pewnością ma to, czego brakuje Grzegorzowi Schetynie.

Co na to Polacy? Okazuje się, że oczekiwanie na Tuska nie jest tak silne, jakby chcieli niektórzy w naszym kraju. Od dawna mówi się, że były szef rządu w 2020 r. wystartuje w wyborach prezydenckich. Czy rzeczywiście cieszy się tak ogromnym poparciem społecznym, jak przedstawia to jego polityczne zaplecze?