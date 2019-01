Polacy nie mają wątpliwości: PiS to najlepsza partia

To już kolejne badanie, które pokazuje na zdecydowaną przewagę partii Jarosława Kaczyńskiego. Opozycja nie potrafi w żaden sposób podważyć pozycji rządzącego ugrupowania, zamiast skutecznych działań prezentując raczej cyniczne, tanie zagrywki. Upadek Nowoczesnej, przejścia polityków tej partii do Platformy, powstanie Teraz mylonego przez założycieli z Razem - wszystko to sprawia, że większość Polaków nie traktuje poważnie ani Schetyny, ani mniejszych ugrupowań opozycyjnych.