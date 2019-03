Czy PO wprowadzi adopcję dzieci przez homoseksualistów? Schetyna odpowiada

"Myślę, że to jest kwestia całego środowiska i tego, co udało im się zrobić powołując Wiosnę, że to jest w perspektywie przyszłego parlamentu na pewno partner do współpracy, tu nie ma co do tego żadnych złudzeń"- odpowiedział gość Polsat News na pytanie o współpracę z "Wiosną" Roberta Biedronia. Pytany, czy Biedroń mógłby zostać wicepremierem w rządzie Schetyny, polityk odpowiedział, że w tej chwili najważniejsze jest zwycięstwo w wyborach.