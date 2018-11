Czy PiS wygra kolejne wybory? Opinia politologa

Doktor Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego w rozmowie z TVP Info podkreślił, że PiS jest partią, która potrafi negocjować i osiągać kompromisy. Polazuje to sytuacja na Śląsku, gdzie Prawo i Sprawiedliwość rozegrało Koalicję Obywatelską i przekonało jej radnego do współpracy.

"PiS mienił się partią ideologiczną, o mocnym kręgosłupie aksjologicznym, partią pewnych wartości, zasad, co miało ją odróżniać od PO czy PSL, gdzie trudno było o pewne wartości, gdzie liczył się koniunkturalizm i pragmatyzm kompletny. Okazuje się, że od 2015 r. PiS nauczył się, jak być partią ponad podziałami ideologicznymi, partią pragmatyczną, i w pewnym momencie bardziej dojrzałą, taką, która potrafi negocjować. Istotą polityki jest kompromis, i wydaje się, że PiS jest partią kompromisu"-tłumaczył rozmówca TVP Info.

Wróblewski zwrócił uwagę, że polityka regionalna i ta ogólnokrajowa to dwie różne sprawy. W tej pierwszej kwestie programowe schodzą na plan dalszy, ponieważ tutaj liczą się sprawy "bardziej przyziemne", a więc np. budowy szkół, przedszkoli, szpitali czy np. obniżenie podatku miedziowego, jak na Śląsku- to ten właśnie czynnik doprowadził do zawiązania koalicji w tym sejmiku.