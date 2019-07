Czy PiS chce wprowadzić 'bykowe'? Oto cała prawda!!!

Dzisiejsza „Gazeta Wyborcza” straszy – z powodu obniżenia wieku emerytalnego firmom brakuje pracowników, a ZUS-owi składek. Rząd miał znaleźć na to rozwiązanie – opodatkowanie singli i małżeństw bezdzietnych.

Do informacji tych szybko odniosło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Pan Redaktor Leszek Kostrzewski przygotowując artykuł do dzisiejszego (12.07.2019) wydania „Gazety Wyborczej” nie zwrócił się do MSWiA z żadnymi pytaniami. Projekt dokumentu, na który powołuje się Pan Redaktor, został przygotowany przez wewnętrzny zespół roboczy. Nie uzyskał on jednak akceptacji kierownictwa resortu. Kwestia opodatkowania osób bezdzietnych nie znajduje się też w programie Prawa i Sprawiedliwości"