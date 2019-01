Czy Pierwsza Dama powinna otrzymywać wynagrodzenie?

Maria 14.1.19 11:17

To jest dopiero chory pomysł. Dla żony dodatek do pensji męża - bo co - żona jest dodatkiem do męża???

Ta pani nie budzi cienia mojej sympatii, ale została pozbawiona możliwości zarobkowania (możemy się zastanawiać, czy jest to konieczne, w róznych krajach jest różnie), co samo w sobie zasługuje na jakiejś odszkodowanie, jak również to, że straciła prawo do życia jako osoba prywatna, każda informacja na jej temat jest prześwietlana, prasa pisze o niej ,choć ona ewidentnie zainteresowania prasy nie szuka itd, do tego - ma szereg obowiązków.

Chyba jednak żona prezydenta jest oddzielną osobą i ma prawo do własnego wynagrodzenia.

A niby z jakiej racji bycie żoną prezydenta jest zaszczytem? Zaszczyt to, za SJP, to, co stanowi powód do dumy. Jakim powodem do dumy dla kogoś jest to, że ktoś inny jest prezydentem (ja już pomijam ocenę tej prezydentury, chodzi i tylko o fakt, że nie jest to jej osiągnięcie).