Czy pierścień papieża roznosiłby zarazki?

W trakcie ostatniego spotkania z dziennikarzami rzecznik prasowy Watykanu Alessandro Gisotti odniósł się do niedawnego wydarzenia z Loreto, na którego nagraniu widać papieża Franciszka energicznie odsuwającego dłoń wtedy, gdy stojący w kolejce do niego wierni usiłowali pocałować jego pierścień.

Gisotti poinformował, że zapytał o papieża o powody papieskiego braku przyzwolenia na tradycyjne ucałowanie pierścienia. W odpowiedzi ,usłyszał, że powodem były względy higieniczne. A dokładniej to, że „Papież nie chciał, by ludzie pozarażali się od siebie nawzajem”. Rzecznik przypomniał w tym kontekście, że kolejka do papieża była długa. A więc – należy wnioskować –zdaniem papieża i Gisottiego na papieskim pierścieniu byłoby wiele wirusów i bakterii. Tłumaczenie to wydaje się jednak jakoś absurdalne. Wiadomo przecież, ze we Włoszech nie ma żadnej epidemii chorób zakaźnych.