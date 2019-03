Czy oskarżenia o pedofilię wobec księży to zemsta byłych esbeków za wsparcie Kościoła dla opozycji w PRL?

michu 14.3.19 18:13

Z tego co wiadomo to byli esbecy pod ziemię się nie zapadli. W necie jest info, że zabójcy bł. ks. Popiełuszki mają wysokie emerytury. A przecież bł. ks. Jerzy umierał w męczarniach bo nawet język mu wyrwali. Esbecy sami zapewne do dziś żyją w wstrzemięźliwości płciowej, bo to same aniołki były. Zresztą kto by się tam odważył dociekać czy tam jakichś perwersji wśród nich nie ma w końcu to nie łagodni księża.