Czy on siebie słyszy?! Schetyna broni zachowania Nitrasa

Wczoraj był ubaw.

Oglądałem TVP Info (bo pojechałem do letniego domu na wieś i nie mam kablówki) i umierałem ze śmiechu jak TVP lawiruje, aby nie pokazać co się dzieje w Sejmie.

Powiem tak, to co robi TVP to normalnie jest pedofilia dziennikarska.

Roochanie w doopę przed 15, a po 15 to już wszędzie.



