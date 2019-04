Czy odroczenie brexitu to dobre wyjście? Odpowiada szef MSZ

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uważa, że w sprawie przesunięcia terminu brexitu unijni liderzy powinni otworzyć się na sugestie strony brytyjskiej. Szef polskiej dyplomacji powiedział w Luksemburgu, że warto poczekać, aż brytyjscy politycy wypracują jednolite stanowisko w sprawie "rozwodu" ze Wspólnotą.



- Należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom, dać szansę społeczeństwu brytyjskiemu, klasie politycznej, parlamentowi do wypracowania stanowiska. Zobaczymy, czy w tym procesie wewnętrznym, politycznym Theresa May zyska akceptację dla tego porozumienia. Jeżeli nie, to oczywiście przedłużenie, jeżeli taki jest wniosek. Jest to dobre wyjście - mówił szef MSZ.