Czy odmawianie nowenny pompejańskiej ma sens?

+++ 14.6.19 11:39

Każda dobra modlitwa ma sens. A nowenna pompejańska, jako modlitwa trudna, bo trzeba jej poświęcić sporo czasu i to przez wiele dni - jest szczególnie wartościowa - przecież Jezus powiedział : " „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” Mt 7,7-11". Zatem, nie pytajmy, czy warto się modlić, tylko się módlmy.