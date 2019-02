Czy Niemcy znajdą się na indeksie prześladowań chrześcijan?

Pytanie to należy potraktować jako próbę zwrócenia uwagi na dwa zjawiska. Pierwsze z nich to przemoc, której doświadczają chrześcijańscy imigranci oraz bierność państwa niemieckiego wobec wrogiej chrześcijanom polityki tureckiej. Pretekstem do podniesienia tego problemu stała się informacja o tym, że 15 lutego w wielokulturowej dzielnicy Berlina Neukölln Irakijczyk został zaatakowany na ulicy przez dwóch młodych ludzi. Powodem napaści był widoczny tatuaż z chrześcijańskim symbolem. Policji udało się zatrzymać sprawcę pobicia, który według danych policyjnych „twierdził, że jest wyznania muzułmańskiego”. Podobna sytuacja w Neukölln miała miejsce w 2017 roku, kiedy ofiarą ataku padł mężczyzna noszący krzyżyk.