Czy niedzielny marsz będzie bezpieczny? Minister odpowiada

Podczas konferencji prasowej ministra spraw zagranicznych, Jacka Czaputowicza czeska dzienikarka zapytała polityka o przygotowania do planowanego na niedzielą państwowego biało-czerwonego marszu na stulecie odzyskania niepodległości oraz obawy rządu dotyczące uczestnictwa w marszu środowisk nacjonalistycznych, które miały wziąć udział w Marszu Niepodległości na tym samej trasie.

"Zawsze te wydarzenia państwowe mają pierwszeństwo nad inicjatywami obywatelskimi (...) Ja myślę, że to będzie pokojowa demonstracja solidarności, jedności, radosne święto Polaków, którzy będą obchodzić w ten sposób rocznicę stuletnią odzyskania przez Polskę niepodległości; nie widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa"- zapewnił szef MSZ. Jednocześnie Jacek Czaputowicz zaznaczył, że gdyby pojawiły się próby zakłócenia porządku czy bezpieczeństwa, zareagują służby porządkowe.

"Ale jesteśmy dobrej myśli, myślimy, że nie dojdzie do tego typu ekscesów, a wszystkie Polki i Polacy są zaproszeni do udziału w tym marszu - także te osoby, które chciały wziąć udział w marszu poprzednim, tym społecznym, także organizatorzy tego marszu"- podkreślił minister spraw zagranicznych.

Decyzja ustępującej już prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz o niedopuszczeniu do Marszu Niepodległości zaskoczyła wiele osób w Polsce, także tych niezwiązanych w żaden sposób z narodowcami. W odpowiedzi doszło do spotkania prezydenta i premiera. Później rzecznik głowy państwa, Błażej Spychalski ogłosił, że marsz będzie miał charakter państwowy. Przedstawiciele polskich władz zachęcają wszystkich obywateli naszego kraju i wszystkie środowiska do wspólnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.