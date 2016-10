reklama

Oto zamieszczone na facebooku klika myśli Oli, która ma zespół Downa, zanotowanych na facebooku przez jej mamę Joannę

Joanna Bendkowska z: Ola Bendkowska.

3 październik o 18:24 ·

Kilka myśli, po rozmowie z córką. #czarnyprotest

Mam na imię Ola.

Mam Zespół Downa.

Żyję. Mam rodzinę. Jestem szczęśliwa I kochana,. Choć wiele rzeczy jest dla mnie trudniejszych do osiągnięcia, tym bardziej mnie cieszą i są cenniejsze. Ze mną cieszą się moi najbliżsi.

Chodzę do szkoły, na koncerty, do kina, do lekarza, sprzątam w pokoju, obieram ziemniaki, wynoszę śmieci, odrabiam lekcje. Lubię słuchać muzyki, oglądam z mamą ulubiony serial. Często się uśmiecham, czasem smucę, bywa, że się pokłócę z siostrą lub bratem. Jestem uparta, czasami leniwa. Ale umiem przeprosić. Tata kupił mi wymarzego smartfona, na którego sama zbierałam pieniądze. Nie lubię papryki ale uwielbiam czekoladę. Nigdy w życiu nie zjem jabłka, nie lubię. Boję się psów, chociaż już mniej. Mam koleżanki i kolegów. Także zdrowych. Umiem kochać. Bardzo.

Czy jestem gorsza ?

Czy naprawdę tak bardzo chcesz, żeby mnie nie było ?

