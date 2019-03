Czy na nowosądecki cmentarz wrócą sowieckie symbole?

„Straty związane z dewastacją wstępnie oszacowano na pięć tysięcy złotych. Uszkodzenie wojskowego monumentu zostało zgłoszone sądeckiej policji, która prowadzi postępowanie w sprawie dewastacji pomnika poświęconego pamięci czerwonoarmistów. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana spoczywa 736 żołnierzy, którzy polegli w walce i zmarli od ran odniesionych w czasie walk toczących się na Sądecczyźnie w styczniu 1945 r. Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu podkreśla, że za uszkodzenie pomnika oraz kradzież jego elementów grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat” - czytamy w gazecie.

Jak poinformowała „Dziennik Polski” Monika Zagórowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, z pomnika zostanie usunięta biała farba. Sprawą odtworzenia symboli sowieckich zajmuje się natomiast wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który przed podjęciem decyzji skonsultuje się z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. W liście do profesora Piotra Glińskiego wyraził wątpliwość co do przywracania na pomniku sowieckich symboli.