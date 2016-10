Czy można żyć bez mózgu?

reklama

Czy da się żyć bez mózgu? Zapewne większość z Was odpowie, że jest to niemożliwe (przeczytajcie o leku, który powoduje kurczenie się mózgu).

Przypadek pewnego Francuza pokazuje jednak, że cuda się zdarzają. Uwierzycie, że udało mu się przeżyć bez mózgu 52 lata?! Media po raz pierwszy pisały o tym niesamowitym przypadku klinicznym w 2007 roku.

Pacjent o imieniu Mathieu miał wówczas 44 lata. Okazuje się, że mężczyzna wciąż żyje i funkcjonuje zupełnie normalnie.

Mathieu prowadził zwyczajne życie: miał żonę, dzieci i pracował jako urzędnik służby cywilnej. Stan jego zdrowia nie budził żadnych zastrzeżeń, aż do 2007 roku, kiedy przyszedł on do lekarza uskarżając się na silny ból w nogach. Po tym, jak testy nie wykazały u niego żadnych niepokojących zmian, lekarze postanowili przeprowadzić rezonans magnetyczny oraz tomografię komputerową jego mózgu. Ku ich zdumieniu, w trakcie badania nie byli w stanie znaleźć tego narządu!

30.10.2016, 13:45