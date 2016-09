Czy można pozbawić Nergala polskiego obywatelstwa?

reklama

Skandaliczną, antypolską i satanistyczną trasą zespołu Behemoth zajęła się już prokuratura w Gdańsku, rodzinnym mieście lidera zespołu, Adama "Nergala" Darskiego- informuje portal Niezależna.pl. Śledztwo prokuratury ustali czy zespół dopuścił się publicznego znieważenia godła Polski.

Przypomnijmy- w piątek rusza trasa koncertowa Behemotha, "Rzeczpospolita Niewierna", którą firmuje ohydna grafika, nawiązująca do polskiego godła. Orzeł z diabelskimi rogami, czaszkami i odwróconymi krzyżami, na czerwonym tle. Co więcej, zespół podczas trasy będzie promował płytę pod tytułem "The Satanist".

Zawiadomienie do prokuratury złożył radny gdyńskiej dzielnicy Karwiny Marek Dudziński, zaś później poparł go Ryszard Nowak z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami. Śledztwo jest pod kątem art. 137 par. 1 kk: "kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Sam "Nergal" nic sobie z tego nie robi. Skandaliczną grafikę rozprowadza w postaci bluz i koszulek, chwaląc się, że wraz z zespołem sprzedaje... odzież patriotyczną.

