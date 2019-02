Czy można ośmieszyć się jeszcze bardziej? Wieliński potrafi!

"Red Bartosz Wieliński okazuje się jeszcze większym "pajacem", niż to twierdzi Patryk Jaki"-ocenił Ziemkiewicz. Publicysta zamieścił na portalu społecznościowym zdjęcie dokumentu. Jest to prywatny akt oskarżenia od dziennikarza "Gazety Wyborczej". Dotyczy on wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza na temat Bartosza Wielińskiego. Dziennikarz "Do Rzeczy" zarzucił Wielińskiemu "plucie na Polskę w niemieckich mediach". W piśmie dziennikarza "Gazety Wyborczej" wskazano, że Ziemkiewicz określił Wielińskiego jako "folksdojcza" i "wyjątkowo nikczemną kreaturę".