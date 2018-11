Czy misja Morawieckiego się nie powiodła?

,,Przegrana przez PiS wyborów samorządowych nie tylko w największych metropoliach, ale nawet w tych mniejszych miastach, który uchodziły za bastiony prawicy to sygnał, że nie powiódł się plan partii Jarosława Kaczyńskiego, by odzyskać umiarkowane centrum i zbudować sobie poparcie wśród klasy średniej. To zaś oznacza, że w PiS obudzą się wszyscy dotychczasowi przeciwnicy obecnego szefa rządu twierdząc, że nie powiódł się polityczny plan pod tytułem <Mateusz Morawiecki premierem i nowym liderem prawicy>'' - pisze na łamach ,,Rzeczpospolitej'' Michał Szułdrzyński.